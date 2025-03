Vor der finalen Verhandlungsrunde brodelt der Tarifstreit im öffentlichen Dienst weiter. Neben den aktuellen Warnstreiks in baden-württembergischen Kliniken hatte die Gewerkschaft ver.di für Freitag zum bundesweiten "Streiktag der Frauenberufe" aufgerufen. Gemeint seien Sozial- und Erziehungsberufe sowie Jobs in der Pflege und Gesundheit, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt würden, so ver.di. In Stuttgart wurde unter anderem das Klinikum bestreikt.