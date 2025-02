per Mail teilen

Am Freitag sollen in sieben Städten in BW Angestellte des öffentlichen Personennahverkehrs ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind Stuttgart, Ulm, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe und Esslingen. Grund dafür: Man konnte sich bei den Tarifverhandlungen nicht einigen.