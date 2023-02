Vor der zweiten Runde bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst will ver.di den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Ab Freitag soll es Streiks geben.

Ab Freitag sollen in Baden-Württemberg Warnstreiks im Öffentlichen Dienst, also in Behörden und Unternehmen von Städten und Gemeinden, beginnen. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Dabei beschränkt sich ver.di zunächst auf einzelne Aktionen und Streiks - mit flächendeckenden Beeinträchtigungen müssen Bürgerinnen und Bürger noch nicht rechnen. Anlass ist der Tarifkonflikt mit kommunalen Arbeitgebern vor der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar in Potsdam. Gestreikt wird unter anderem in Schwäbisch Hall, Stuttgart und Metzingen.

Arbeitnehmer fordern 10,5 Prozent mehr Lohn

In Baden-Württemberg sind von den Tarifgesprächen rund 350.000 Menschen betroffen, wie der Kommunale Arbeitgeberverband berichtete. In der aktuellen Tarifrunde fordern ver.di und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Streik-Auftakt in Schwäbisch Hall

Zuerst legen laut ver.di am Freitag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schwäbisch Hall und des örtlichen Stadtwerks ihre Arbeit nieder. Am Montag sollen die Streiks dann in Stuttgart beim Garten- und Friedhofsamt, dem Forstamt und in der Hauswirtschaft des Jugendamts weitergehen. Bei einer symbolischen Aktion vor dem Gewerkschaftshaus erwartet ver.di hundert bis zweihundert Streikende. In Karlsruhe soll es außerdem eine Aktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung geben. Zudem kommt es laut Gewerkschaft in Metzingen und Riederich (beide im Landkreis Reutlingen) zu Arbeitsniederlegungen.

Am Dienstag, 14. Februar, soll außerdem im Landkreis Göppingen in Münsingen sowie am 15. Februar in Eislingen/Fils und in Geislingen an der Steige gestreikt werden. In Heilbronn kommt es laut ver.di dann am Donnerstag, 16. Februar, bei den Versorgungsbetrieben zu Streiks.

Ver.di: "Druck im Kessel steigt"

"Der Druck im Kessel steigt von Tag zu Tag", sagte ver.di-Funktionärin Hanna Binder am Donnerstag. Die kommunalen Arbeitgeber sollten endlich zur Kenntnis nehmen, was ihre Beschäftigten in dieser Tarifrunde von ihnen erwarteten. "Keine warmen Worte, sondern ausreichend Entlohnung für warme Wohnungen und explodierende Lebensmittelpreise", so Binder.

Streiks am Donnerstag in NRW, Berlin und Hessen

In anderen Bundesländern wurde bereits am Donnerstag, 9. Februar, gestreikt. Tausende Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin legten zeitweise ihre Arbeit nieder. Unter anderem kam es zu Einschränkungen bei Bus und Bahn, auch Kliniken und Stadtreinigungen wurden bestreikt.