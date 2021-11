Erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Vor der dritten Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften ver.di und GEW in Baden-Württemberg noch einmal den Druck erhöht. Am Donnerstag beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben über 900 Beschäftigte an den kurzfristigen Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen in Tübingen, Heidelberg, Mannheim, Ravensburg und im Neckar-Odenwald-Kreis. Schwerpunkte waren erneut die Zentren für Psychiatrie sowie die Universitäten. Die Arbeitgeber müssten sich "entscheiden, ob sie den zweiten Corona-Winter mit oder gegen ihre eigenen Beschäftigten bestreiten wollen", mahnte ver.di-Landeschef Martin Gross an. Am Freitag soll es eine zentrale Kundgebung in Stuttgart gegen. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt für die rund eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder - mindestens aber 150 Euro monatlich. Für Pflegekräfte wird mindestens 300 Euro im Monat gefordert. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen. Die bundesweiten Gespräche sollen am Wochenende in Potsdam fortgesetzt werden.