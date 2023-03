Wegen Warnstreiks müssen sich Fahrgäste im Nahverkehr bei Bus und Bahn auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zahlreiche Linien fahren am Freitag teilweise oder gar nicht. Ein Überblick über die Lage in Baden-Württemberg.

22:04 Uhr Fridays for Future demonstrieren in 40 Städten in BW Neben den Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wollen auch Fridays for Future am Freitag demonstrieren. Bundesweit finden an 200 Orten Demonstrationen statt. In Baden-Württemberg rechnet die Organisation mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern in mehr als 40 Städten. Die größte Kundgebung ist in Stuttgart mit 5.000 angemeldeten Teilnehmenden geplant, in Freiburg werden 4.000 und in Karlsruhe 3.000 Menschen erwartet. Unter dem Motto "#TomorrowIsTooLate" sind auch Proteste in Biberach, Geislingen, Reutlingen, Wiesloch, Heidenheim und Ludwigsburg geplant. Auch in Heidelberg und Mannheim wird zu Demonstrationen aufgerufen.

19:39 Uhr In Karlsruhe fahren keine Straßenbahnen und Busse Auch in Karlsruhe werden am Freitag keine Straßenbahnen und Busse fahren. Betroffen sind alle Linien, sowohl die Linien 1 bis 8, als auch sämtliche S-Linien. Das liegt daran, dass sowohl die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), als auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Streik teilnehmen. Erst in der Nacht auf Samstag um 3 Uhr soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Im Übrigen haben sich die Streikenden mit Fridays for Future zusammengetan, die am Freitag in ganz Baden-Württemberg demonstrieren wollen. Das gemeinsame Ziel: die Verkehrswende. Karlsruhe ver.di streikt auch in Karlsruhe Was der Streik im ÖPNV für Karlsruhe bedeutet Jetzt ist klar: auch in Karlsruhe wird am Freitag gestreikt. Flächendeckend werden keine Straßenbahnen und Busse fahren. Was Karlsruher am Freitag beachten müssen. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe

18:48 Uhr Große Herausforderungen für Arbeitnehmer Die Warnstreiks stellen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor große Herausforderungen. Das zeigt eine Umfrage in Stuttgart. Manche müssen sich deswegen sogar einen Tag Urlaub nehmen. Video herunterladen (56,7 MB | MP4)

18:03 Uhr Hintergrund zu den Streiks im öffentlichen Dienst Die Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen hatten sich seit dem Start im Januar zäh gestaltet. ver.di und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Annäherung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Erwartet werden zunehmende Ausstände bis zur dritten Verhandlungsrunde Ende März.

17:11 Uhr Bundestag debattiert über Warnstreiks Einen Tag vor den geplanten massiven Warnstreiks beim öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern hat der Bundestag über die Lage im öffentlichen Dienst debattiert. "Die Beschäftigten streiken für uns alle", sagte Linke-Chefin Janine Wissler am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde. Diese hatte ihre Fraktion verlangt. Am Freitag wollen Streikende den Nahverkehr vor allem in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz weitgehend lahmlegen.