Im Tarifstreit im ÖPNV ruft die Gewerkschaft Verdi für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr auf. Betroffen sind acht kommunale Verkehrsbetriebe und -verbünde im ganzen Land.

Täglich fahren viele Menschen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen und Bahnen. Am Dienstag allerdings dürfte das für über eine Million in Stuttgart, Esslingen, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Heilbronn, Mannheim und Heidelberg schwierig werden. Denn die 8.600 Fahrer und Fahrerinnen in diesen Städten sollen laut Gewerkschaft in den Warnstreik treten.

Bundesweite Streiks für bundesweite Regelungen

"Damit soll endlich Bewegung in die stockenden Verhandlungen für den baden-württembergischen 'Tarifvertrag Nahverkehr' gebracht werden", heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi. Und nicht nur in Baden-Württemberg, der Nahverkehr soll bundesweit bestreikt werden, so die Gewerkschaft. Denn es geht um bundeseinheitliche Regelungen im Tarifvertrag, für die man sich stark machen will.

Die Themenliste ist lang: Nachwuchsförderung, Entlastung oder Ausgleich von Überstunden, Zulagen für Schichtdienste, 30 Tage Urlaubsanspruch, Sonderzahlungen, das alles soll in einem Rahmentarifvertrag geregelt werden. Seit März fordert die Gewerkschaft Verhandlungen dazu, damit auch die Ungleichbehandlung von Beschäftigten in Ost und West aufhört. Aber die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände will das nicht.

Weitere Verhandlungsthemen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg geht es neben der Forderung nach 4,8 Prozent mehr Geld auch um die Arbeitsbedingungen der rund 8.600 Beschäftigten, beispielsweise kürzere Arbeitszeiten. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) soll auch die Aufwertung der gewerblichen Berufe verhandelt werden. Laut Verdi aber bisher ohne Erfolg, weil es kein Angebot der Arbeitgeber gab.

Deshalb stehen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ab Dienstag früh um 3:30 Uhr die Busse und Bahnen still. Die Mitarbeiter gehen allerdings nicht auf die Straße, sondern sollen wegen Corona einfach zuhause bleiben.

Großraum Stuttgart großflächig betroffen

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und die Städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen (SVE) werden am Dienstag komplett bestreikt. Das heißt, alle Straßenbahnen und die Busse der SSB mit zweistelligen Liniennummern fahren nicht, außerdem stehen die Seilbahn und die Zahnradbahn still.



Die Esslinger Busse stehen am Dienstag still (Symbolbild) Andreas Clemens

Nicht betroffen von den Warnstreiks sind die Busse, die lediglich im Auftrag der kommunalen Unternehmen unterwegs sind, weil deren Fahrerinnen und Fahrer von Privatfirmen beschäftigt werden. Auch die S-Bahnen fahren planmäßig.

Telefonnummern für den Notfall

Am Dienstag sind wegen des Streiks auch die Kundenzentren der SSB in Stuttgart geschlossen. Auch der Telefonservice könnte betroffen sein, warnt die SSB. Es gibt aber Telefonnummern, auf die man ausweichen kann:

VVS-Callcenter 0711/ 19 449 (8-18 Uhr)

DB-Fahrplan-Auskunft 01805/ 77 99 66