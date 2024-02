Wer am Donnerstag einen Arztbesuch ausgemacht hat, muss dafür möglicherweise mehr Zeit einplanen. Bundesweit sind Hunderttausende Mitarbeitende in Praxen zum Warnstreik aufgerufen.

Mit einem eintägigen Warnstreik wollen Beschäftigte in den deutschen Arztpraxen am Donnerstag ihre Forderung nach besserer Bezahlung bekräftigen. Der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) hat rund 330.000 Mitarbeitende in Praxen auch in Baden-Württemberg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen: medizinische Fachangestellte, Arzthelfer und Arzthelferinnen.

Laut der Gewerkschaft vmf sind vermutlich einige Ärztinnen und Ärzte telefonisch nicht erreichbar sein. Darüber hinaus könnten Laborarbeiten liegen bleiben oder vereinzelt Praxen ganz geschlossen bleiben. Die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands empfiehlt Patientinnen und Patienten, sich vorab zu informieren, ob ihr Termin stattfinden kann wie geplant. Die Not- und Akutversorgung soll gesichert sein.

Dies bestätigt auch Sabine Winkler vom Verband medizinischer Fachberufe Ludwigsburg, Bietigheim und Rems-Murr. "Sie müssen sich darauf einstellen, dass Praxen ganz geschlossen sind", so Winkler. Das bedeute auch, dass Praxistelefone nicht besetzt seien und bestimmte Untersuchungen nicht durchgeführt würden.

Protestaktion auch in Stuttgart

Hintergrund für den Warnstreik sind laufende Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche Gehaltssteigerung um 14,6 Prozent - die Arbeitgeberseite habe bisher nur ein Plus von 5,5 Prozent angeboten. Auch am Donnerstag sind Verhandlungen geplant. "Wir fordern ein Einstiegsgehalt von 17 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar", sagte Winkler. Hinzu komme eine tarifliche Ausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für Angestellte und 1.000 Euro für Auszubildende. Außerdem werde eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung und eine järhliche Sonderzahlung verlangt.

Um ein besseres Angebot zu erreichen, will das Praxispersonal auch öffentlich protestieren: Neben einer zentralen Kundgebung vor der Bundesärztekammer in Berlin sind weitere Aktionen in einigen deutschen Städten geplant, darunter auch in Stuttgart. Die Gewerkschaft vmf ruft nach eigenen Angaben zum ersten Mal in ihrer 60-jährigen Geschichte zum Warnstreik auf.