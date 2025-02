Die Gewerkschaft ver.di ruft am Freitag zu Warnstreiks im öffentliche Nahverkehr auf. In BW sollen in mehreren Städten Busse und Bahnen ausfallen, auch die Omnibusunternehmen streiken.

Weil es auch bei der zweiten Tarifrunde zu keiner Einigung gekommen ist, hat die Gewerkschaft ver.di zu die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs am Freitag, 21. Februar zu einem Streik aufgerufen.

Betroffen sind neben Baden-Württemberg fünf weitere Bundesländer. In Baden-Württemberg legen sieben kommunale Nahverkehrsunternehmen ihre Arbeit nieder.

Neben den Streiks im öffentlichen Nahverkehr legen auch Mitarbeitende vereinzelter privater Omnibusunternehmen ihre Arbeit nieder. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilt, sollen dort über 30 Unternehmen streiken. Es sei mit ähnlichen Auswirkungen wie bei dem Streik vergangener Woche zu rechnen, so die Gewerkschaft.

Zudem sollen bereits am Donnerstag Beschäftigte von Stadtwerken, den Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieben sowie der Müllverbrennung in BW streiken.

Am Freitag sind sieben kommunale Verkehrsbetriebe aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind in Stuttgart die Stadtbahnen, der Verkehrsbund aus Karlsruhe, der öffentliche Nahverkehr in Freiburg, die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Heilbronn, der ÖPNV in Esslingen und Baden-Baden sowie der Stadtbus der Stadtwerke Konstanz. Auch in Ulm wird am Freitag im Nahverkehr gestreikt.

Laut Gewerkschaft ver.di wird in Baden-Baden am Freitag der Busverkehr der Stadtwerke bestreikt. In Karlsruhe sollen Beschäftigte der Verkehrsbetriebe ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass keine Bahnen und Busse der bestreikten Unternehmen fahren.

Nicht davon betroffen sind die S-Bahn-Linien der AVG in Karlsruhe. Am Vormittag ist eine zentrale Kundgebung in einer Betriebshalle der Verkehrsbetriebe geplant. Dazu erwartet die Gewerkschaft bis zu 600 Teilnehmer - darunter auch Erzieherinnen und Erzieher. Denn auch die Mitarbeiter von städtischen Kitas und Horten sind in Karlsruhe zum Streik aufgerufen.

In Freiburg werden keine Straßenbahnen fahren. Das gilt laut Freiburger Verkehrs AG (VAG) auch bis auf wenige Ausnahmen für die Busse. Es wird keinen durchgehenden Nachtverkehr, keine Nachtbuslinie und keine Anschlusstaxis in die Umlandgemeinden geben. Schauinslandbahn, VAG-Kundenzentrum und Fundbüro bleiben ebenfalls zu.

Auch das Spiel des SC Freiburg gegen Werder Bremen wird betroffen sein: Für die Fans fahren keine Straßenbahnen zum Stadion und nur wenige private Buslinien. Es soll auch weniger Frelo-Leihfahrräder geben. Der VAG-Vorstand kritisiert den dritten ver.di-Warnstreik und zeigt keinerlei Verständnis, heißt es in einer Mitteilung.

In Ulm stellen zudem auch die Beschäftigten der Stadtwerke ihre Arbeit ein. Auch die Versorgungsbetriebe streiken, betroffen ist der Kundenservice vor Ort, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Die Beschäftigten des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule und der Landeswasserversorgung in Langenau legen ebenfalls ihre Arbeit nieder.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters Ulm streiken aus Solidarität mit. ver.di hat zu einer Kundgebung auf dem Ulmer Weinhof aufgerufen und erwartet rund 300 Teilnehmende.

In Konstanz sind städtische Linienbusse, Schulbusse und der Fährbetrieb zwischen Konstanz und Meersburg betroffen. Der Streik bei der Fähre Konstanz-Meersburg beginnt am Freitagmorgen um 4:35 Uhr und dauert bis Samstagmorgen, 22. Februar, 5:05 Uhr an. Fahrgäste mit dem Auto müssen den Umweg über die Straße in Kauf nehmen.

Die Warnstreiks am Freitag sollen weitestgehend von Dienstanfang bis Dienstende stattfinden. "Sowohl im kommunalen als auch im privaten ÖPNV ist die Situation der Beschäftigten außerordentlich problematisch", sagt Jan Bleckert von ver.di Baden-Württemberg. Mit schon heute zu wenig Personal solle der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gestemmt werden, "das passt nicht zusammen", betont er.

Die stellvertretende ver.di-BW-Vorsitzende Christine Behle weißt darauf hin, dass der ÖPNV Daseinsvorsorge sei. Die Kommunen dürften mit der Finanzierung attraktiver Arbeitsbedingungen im ÖPNV nicht allein gelassen werden. "Für gute Löhne und Arbeitsbedingungen haben wir eine gemeinsame Verantwortung, sie sind nicht das Schicksal einzelner Kommunen", so Behle.

Arbeitgeber legen in zweiter Tarifrunde kein Angebot vor

Die zweite Tarifrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von

Bund und Kommunen blieb ohne Annäherung, die Arbeitgeber legten kein

Angebot vor. ver.di und der Beamtenbund DBB verhandeln mit dem

Bund und den Kommunen über Einkommen und Arbeitszeit von mehr

als 2,5 Millionen Beschäftigten. Diese arbeiten nicht nur in der

Verwaltung, sondern auch in Kitas, an Schulen und Universitäten, im

Nahverkehr, bei den Abfallbetrieben oder an Flughäfen. Auch Feuerwehrleute und Bundespolizisten gehören dazu.

Die Gewerkschaften wollen ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro monatlich durchsetzen. In besonders belastenden Jobs wie im Gesundheitsbereich soll es höhere Zuschläge geben. Außerdem wollen die Gewerkschaften drei zusätzliche freie Tage aushandeln, für Gewerkschaftsmitglieder sogar vier. Das alles soll auf flexiblen Arbeitszeitkonten verwaltet werden, sodass man selbst entscheiden kann, ob man sich Überstunden auszahlen lassen oder sie ansammeln will.