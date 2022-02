Kundencenter geschlossen: Warnstreik bei Krankenkasse AOK

In Baden-Württemberg haben sich am Freitag laut ver.di über 1.000 Beschäftigte der Krankenkasse AOK an einem Warnstreik beteiligt. Etliche Kundencenter seien wegen des Streiks geschlossen gewesen. Unter anderem in Esslingen, Heilbronn, Stuttgart, Tübingen, Pforzheim, Freiburg und Ulm. Hintergrund sind andauernde Tarifgespräche. Von den bundesweiten Verhandlungen sind im Land laut Mitteilung rund 11.500 Mitarbeitende der AOK und ihres IT-Dienstleisters betroffen. Bei der AOK fordert ver.di eine Lohnerhöhung von 5,9 Prozent, mindestens aber 200 Euro - für Auszubildende 150 Euro mehr - und allgemein eine kürzere Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben eine einmalige Zahlung im März von 800 Euro für Tarifbeschäftigte und 300 Euro für Auszubildende angeboten. Ab Januar 2023 soll es demnach eine prozentuale Erhöhung der Vergütung um 1,2 Prozent geben, bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Das genügt der Dienstleistungsgewerkschaft nicht.