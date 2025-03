Vereinzelt wird es in Baden-Württemberg fast 20 Grad warm. Doch der Frühling hält sich nicht lange. Schon in der nächsten Woche steht ein Umschwung vor der Tür.

Die Menschen in Baden-Württemberg dürfen sich in den kommenden Tagen auf frühlingshaft warmes Wetter freuen. Grund dafür ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Hochdruckgebiet, das sehr milde Luftmassen ins Land bringt.

Schon am Mittwoch sorgen sonniges und trockenes Wetter für Höchsttemperaturen zwischen 12 Grad in den Tallagen im Süden und bis zu 16 Grad im Breisgau. Teilweise sollen sich die Temperaturen sogar wärmer anfühlen.

Auch SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke berichtete am Dienstagabend im TV von höheren Temperaturen, mit denen man in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg rechnen könne.

Höchsttemperaturen am Wochenende

Noch wärmer wird es am Donnerstag und am Freitag. Hier werden Maximalwerte von bis zu 18 beziehungsweise 19 Grad erreicht. Von Osten her weht nur ein schwacher Wind. Ähnlich warm wird es am Samstag und Sonntag. "Es ist zwar nicht typisch, aber so hohe Temperaturen hatten wir auch schon mal im Februar", sagt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz.

Bemerkenswert seien eher die großen Schwankungen zwischen den Tages- und Nachttemperaturen. Laut DWD könne es nachts bis zu minus zwei Grad kalt werden. Vorsicht ist aufgrund von Glätte also weiterhin geboten.

Doch das Frühlingswetter wird sich nicht allzu lange halten. Schon Anfang kommender Woche wird es wechselhafter. Eine genaue Vorhersage kann SWR-Experte Schütz allerdings noch nicht geben. "Wann und wo es Regen gibt, ist gerade noch schwer zu sagen", sagt der Meteorologe. Es sei aber denkbar, dass schon kommenden Sonntagabend erste Schauer einsetzen.

Saharastaub zieht ins Land

In dieser Woche zieht neben dem schönen Wetter aber auch noch etwas anderes nach Baden-Württemberg: Saharastaub. Der meiste Sand ist laut SWR-Meteorologen Schütz am Freitag in der Luft. "Der Himmel wird dabei aber nicht so dunkel, wie man es sonst schon gesehen hat", sagt der Experte.

Er rät trotzdem dazu, in dieser Woche noch nicht damit zu beginnen, das Auto zu waschen oder die Fenster zu putzen. "Das sollte man lieber nächste Woche machen, wenn es wieder wechselhafter wird", so Schütz. Denn neben dem Staub seien jetzt auch schon Pollen in der Luft unterwegs.