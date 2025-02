Nach frostigen Nächten wird es in den kommenden Tagen wärmer in Baden-Württemberg. Teilweise klettern die frühlingshaften Temperaturen am Wochenende in den zweistelligen Bereich.

In der Nacht zu Mittwoch kann es noch einmal richtig kalt werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in Baden-Württemberg Tiefstwerte zwischen -3 und -9 Grad zu erwarten. Damit wird es allerdings weniger frostig als noch in der Nacht davor. Da war es vor allem auf der Schwäbischen Alb und in Hohenlohe bitterkalt. In Ellwangen (Ostalbkreis) wurde laut DWD mit -12,5 Grad die landesweit tiefste Temperatur gemessen.

Es war aber nicht die kälteste Nacht des bisherigen Jahres in BW: Am 4. Januar sackten die Temperaturen in Meßstetten (Zollernalbkreis) auf -17,6 Grad ab - der bisherige Minusrekord für 2025.

Um Stuttgart und am Oberrhein gab es in der Nacht Tiefsttemperaturen von zwischen -3 und -8 Grad. Aber nicht überall war es derart klirrend kalt: Im Breisgau blieb es wegen Hochnebels mancherorts sogar frostfrei.

Von Minusgraden zu Frühlingstemperaturen

In den kommenden Tagen stellt sich die Wetterlage um. Am Mittwoch wird es anfangs vor allem im Süden neblig, am Vormittag scheint zunächst noch vielerorts die Sonne. Im Tagesverlauf nehmen Wolken von Richtung Westen her zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei null Grad auf der Ostalb und bis sieben Grad in Südbaden. Zum Wochenende wird es wärmer und in den Nächten gibt es nur noch vereinzelt Frost.

In der Nacht auf Donnerstag stellt sich laut DWD-Meteorologe Lennart Bock "langsam eine mildere Luftmasse ein" - und die Temperaturen steigen. "Die Temperaturen werden frühlingshaft", so Bock. Am Donnerstag kann es bereits zwischen 6 und 14 Grad geben.

Von Tag zu Tag wärmer: Spitzentemperaturen von 17 Grad

Am Freitag soll deutlich wärmer werden, mit bis zu 17 Grad im Breisgau. Im Rest von Baden-Württemberg werden Höchstwerte von 10 bis 15 Grad erwartet. Es bleibt bewölkt, aber trocken.