Nach Schnee und eisiger Kälte steigen an diesem Wochenende die Temperaturen in Baden-Württemberg deutlich - ein keiner Vorgeschmack auf den Frühling.

Der meteorologische Frühling beginnt erst am 1. März, die Baden-Württemberger bekommen aber bereits an diesem Wochenende einen Vorgeschmack: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt sonniges und trockenes Wetter an. Heute liegen die Temperaturen demnach bei bis zu 12 Grad an der Donau und bis zu 19 Grad im Rheintal. Am Sonntag soll es örtlich bis zu 18 Grad warm werden.

Trotz Temperaturanstieg kein Kopfschmerz-Wetter

Das warme Wetter folgt auf extreme Kälte und Schnee. Erst in der vergangenen Woche hatte der DWD noch Temperaturen von bis zu minus 20 Grad für Baden-Württemberg gemeldet. Der derzeitige Wechsel hin zu frühlingshaften Temperaturen dürfte nach Einschätzung des Medizin-Meteorologen Andreas Matzarakis jedoch keine großen gesundheitlichen Probleme verursachen. "Es sind fast ideale Bedingungen zu erwarten", sagte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg. Der Temperaturanstieg habe sich über Tage hingezogen - von einem Sprung könne daher keine Rede sein.

Frühjahrsmüdigkeit kommt später

Allergiker würden allerdings mit einer erhöhten Pollenbelastung konfrontiert, sagte Matzarakis. Für Frühjahrsmüdigkeit sei es dagegen noch zu früh, die stelle sich erfahrungsgemäß erst Mitte März ein. Reaktionen von Menschen auf das Wetter seien stets sehr individuell, da sie vom allgemeinen Gesundheitszustand und sonstigen Belastungen wie Schlafmangel oder Stress abhingen.

