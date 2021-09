9/11: Wangener Feuerwehrmann empfängt New Yorker im Allgäu

Nachdem Manfred Wolfrum, Feuerwehrmann aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg), am 11. September 2001 die Bilder aus den USA gesehen hat, war ihm schnell klar: Er will helfen, den Menschen etwas Gutes tun - und deshalb lud er einige New Yorker zu sich ins Allgäu ein.

