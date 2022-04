Walker rechnet bald mit Windrädern in Schutzgebieten

Nach der Einigung im Bund im Konflikt um den Artenschutz erwartet Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) bereits in diesem Jahr erste Planungen für Windräder in Landschaftsschutzgebieten in Baden-Württemberg. "Wir bekommen endlich den erhofften Rückenwind, den wir für den schnelleren Ausbau von Windkraftanlagen brauchen", sagte Walker am Montag in Stuttgart. Zuvor hatten Umwelt- und Wirtschaftsministerium im Bund einen jahrelangen Streit beendet, der als Hemmnis für einen schnelleren Ausbau der Windkraft an Land galt. Laut Klimaschutzgesetz sollen zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie und Photovoltaik in den Regionalplänen reserviert werden. Planung und Bau in Schutzgebieten soll so lange erlaubt sein, bis dieses Flächenziel erreicht ist. In Baden-Württemberg hat sich die grün-schwarze Koalition den Bau von 1.000 Windrädern vorgenommen. Zuletzt war der Ausbau kaum vorangekommen.