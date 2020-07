per Mail teilen

Durch die hohen Temperaturen und die Dürre steigt in Baden-Württemberg die Waldbrandgefahr. Im Kreis Dillingen konnte die Feuerwehr grade noch Großbrände verhindern.

Der baden-württembergische Forstminister Peter Hauk (CDU) warnt vor einer hohen Waldbrandgefahr im Land, da Hitze und Dürre die Bodenvegetation im Wald ausgetrocknet hätten. "Ein umsichtiges Verhalten der Waldbesucher ist die Grundvoraussetzung, um Waldbrände zu vermeiden", so Hauk.

Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten im Wald sei tabu. Außerdem gelte bis Oktober in den Wäldern Rauchverbot. "Das Feuermachen im Wald ist ohnehin nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt", betonte der Minister. Nach Zahlen der Landesforstverwaltung gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 17 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von insgesamt 6,45 Hektar.

Feuerwehren im Land gut vorbereitet

Die Feuerwehren in Baden-Württemberg seien "gut aufgestellt und ausgerüstet" für eventuelle Waldbrände, sagte Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf im SWR. Hauptursache von Wald- und Flächenbränden sind nach Auskunft Egelhaafs Grill- und Lagerfeuer. In einigen Landkreisen sind öffentliche Grillplätze wegen der Waldbrandgefahr bereits gesperrt. Egelhaaf rät aber auch dazu, auf Privatgrundstücken auf offene Feuer zu verzichten, wenn sie an Wälder und Wiesenflächen grenzen. Auch könne es durch abgestellte Fahrzeuge zu Bränden komme, weil heiße Motorteile oder der Katalysator trockenes Gras und Laub entzünden könnten. Deshalb sollten Autos nur auf festen Untergründen abgestellt und Wiesen gar nicht erst befahren werden.

Trotz der hohen Waldbrandgefahr sind die Grillstellen in manchen Regionen noch nicht gesperrt. (Symbolbild)

Feuer im Kreis Dillingen

In Wittislingen im Kreis Dillingen konnte die Feuerwehr am Donnerstag einen größeren Waldbrand noch rechtzeitig verhindern. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. 400 Quadratmeter Wald wurden durch das Feuer beschädigt. In Forheim im Kreis Donau-Ries (Bayern) entzündete sich am Donnerstag bei Drescharbeiten ein bereits abgeerntetes Getreidefeld.

Laut Deutschem Wetterdienst gilt an den Meldestellen bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), Hermaringen (Kreis Heidenheim), Merklingen (Alb-Donau-Kreis), Ulm und Laupheim (Kreis Biberach) ab dem 1. August die höchste Waldbrandwarnstufe.

Grillen an ausgewiesenen Stellen in Hohenlohe erlaubt

In großen Teilen der Region Heilbronn-Franken gilt die höchste Warnstufe zur Waldbrandgefahr. Der Kreis Schwäbisch Hall weist darauf hin, dass nur an ausgewiesenen Grillstellen gegrillt werden darf. Dort sollte aber unbedingt darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht, denn gerade in der Umgebung der Grillstellen gebe es häufig trockenes Laub und verdorrte Pflanzen, die schnell Feuer fangen können.

Ebenso gefährlich sind aber auch liegen gelassene Flaschen und Glasscherben sowie glimmende Zigarettenstummel. Außerdem dürfen Autos nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden, um die Zufahrtswege im Brandfall nicht zu blockieren.

Grillverbot im Landkreis Karlsruhe

Im Landkreis Karlsruhe dürfen öffentliche Grillplätze nicht benutzt werden. Die Wälder der Hardt und der Lußhardt seien wegen der vielen Kiefern und deren Nadelstreu besonders anfällig. Grillplätze und Feuerstellen in den Wäldern rund um Philippsburg, Graben-Neudorf, Hambrücken, Bruchsal oder Stutensee dürfen bis auf Weiteres nicht benutzt werden.

Auch mitgebrachte Grills dürfen in den Waldgebieten nicht betrieben werden. Die Stadt Karlsruhe hat ebenfalls ein Feuer- und Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen ausgesprochen, während die Landkreise Rastatt und Calw sowie der Enzkreis das bisher noch nicht getan haben.