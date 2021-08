Griechenland erlebt die schwersten Waldbrände seit Jahren. Im SWR-Interview schildert die Vorsitzende der Griechischen Gemeinde in Stuttgart, Anna Ioannidou, wie es ihr beim Anblick der Bilder aus dem Katastrophengebiet geht.

SWR: Seit knapp einer Woche kämpfen Einsatzkräfte in Griechenland gegen die Flammen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Bilder aus Ihrer Heimat sehen?

Anna Ioannidou: Man ist ohnmächtig. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl der Ohnmacht und der Angst. Der Angst um die schöne Landschaft, um die Menschen und deren Hab und Gut. Und diese Hilflosigkeit. Es ist ja nicht so, als könnte man sagen: Es brennt zwar, aber wir löschen das schnell und am nächsten Tag ist es wieder gut. Nein, das Feuer breitet sich so schnell aus und der Mensch kann nur bedingt etwas dagegen tun. Das ist ein Albtraum. Ich habe das vor einigen Jahren selbst erlebt, bei einem Waldbrand auf Chalkidiki. Insofern kann ich es nachfühlen, wie schrecklich es ist. Da kommen einem die Tränen. Da kann ich nicht tatenlos zuschauen. Ich hatte das dringende Bedürfnis irgendwie zu helfen.

Was können Sie von hier aus Stuttgart überhaupt tun?

Ich habe das Generalkonsulat kontaktiert, um zu erfahren, ob es ein offizielles Spendenkonto gibt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Deshalb habe ich mich dann im Internet und bei Bekannten aus Griechenland informiert, welche Organisationen und Vereine Spenden annehmen. Auf Facebook habe ich gesehen, dass eine Privatperson eine Aktion gestartet und innerhalb von ein paar Stunden 10.000 Euro gesammelt hatte. Einen Tag später waren es über 20.000 Euro. Allerdings bin ich bei solchen Aktionen sehr vorsichtig. Ich halte mich da eher an Vereine, die mir seriös erscheinen und von denen ich weiß, dass sie direkten Kontakt in die betroffenen Gebiete haben. Beispielsweise das Griechische Rote Kreuz. Ich muss auch sagen, dass die Spendenbereitschaft vieler Menschen hier vor Ort groß ist. Viele kamen schon auf mich zu, haben gefragt, wie sie helfen können. Das hat mich schon sehr berührt

Anna Ioannidou ist in Griechenland geboren. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet die Anwältin in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Anna Ioannidou

Sie leben und arbeiten hier in Stuttgart, haben aber noch Familie und Freunde in Griechenland und sind mehrmals im Jahr dort. Wie erleben Ihre Angehörigen vor Ort diese Katastrophe?

Es tut ihnen weh, das mit anzusehen. Sie machen sich Sorgen. Die meisten von ihnen leben im Norden Griechenlands, der ist derzeit nicht bedroht. Aber das kann sich schnell ändern. Man ist nicht davor gefeit. Denn auch im Norden haben wir in der Vergangenheit schon zur Genüge Brände gehabt.

Besonders bedrohlich ist die Situation zurzeit auf der Insel Euböa, der zweitgrößten griechische Insel...

Die Bilder, die man von dort sieht, sind einfach schrecklich. Eine Bekannte von mir lebt dort, ihr Haus ist aber zum Glück vom Feuer bislang verschont geblieben. Eine andere Freundin lebt bei Athen. Gestern als ich mit ihr telefoniert hatte, stand ihr Haus noch. Aber die Angst ist natürlich riesig. Man fühlt sich so machtlos.

Tatsächlich sind Waldbrände in Griechenland nichts Ungewöhnliches. Haben Sie das Gefühl, es wird genug dafür getan, solche Katastrophen zu verhindern?

Das ist es eben. Man kennt solche Brände. Warum investiert man nicht genügend in die Prävention? Warum spart man auch da? Klar, Griechenland hatte die Finanzkrise und muss sparen, aber ausgerechnet in diesem Bereich? In griechischen Medien habe ich gelesen, dass im letzten Haushaltsjahr 17,7 Millionen Euro von den Forstämtern für den landesweiten Brandschutz in den Wäldern verlangt wurden. Ausgegeben wurden angeblich nur 1,7 Millionen. Das kann ich nicht verstehen.

Zumal die Folgen der Brände einiges kosten dürften. Wir erleben es gerade auch in Deutschland. Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stehen viele Betroffene vor den Trümmern ihrer Existenz. Und längst nicht alle sind versichert.

Das ist in Griechenland noch schlimmer. Ich weiß von einer Bekannten, die zwar ausnahmsweise gegen Feuer versichert ist, aber da ist beispielsweise das Mobiliar nicht dabei. Wobei man vieles gar nicht ersetzen könnte. Das sind Erinnerungen, persönliche Gegenstände, die haben keinen materiellen, sondern ideellen Wert. Das kann man mit der Versicherung auch nicht abdecken. Und gleichzeitig zieht diese Zerstörung so viel nach sich. Menschen, die in den betroffenen Gebieten vom Holz gelebt haben, Schreiner zum Beispiel. Diese Menschen können dort nicht mehr arbeiten. Das sind Folgen, an die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Die ganze Infrastruktur ist lahmgelegt, das Ökosystem ist vernichtet. Ich habe in den sozialen Medien das Bild einer Schildkröte gesehen, die nach Löscharbeiten in einem Wald gefunden wurde - unversehrt. Für viele andere Tiere geht es leider nicht so aus. Sie sterben in den Flammen.