Kalte Temperaturen am Wahl-Sonntag: So beeinflusst das Wetter das Wahlverhalten

Polare Kaltluft am Wahl-Sonntag

Am morgigen Sonntag, an dem in Baden-Württemberg die Landtagswahl ansteht, soll es kalt und vielerorts stürmisch werden. Forscher haben sogar schon einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und dem Wahlverhalten festgestellt.