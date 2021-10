Kommentar: "Parteien haben sich auf zu wenig eingelassen!"

per Mail teilen

Nach viel Streit steht die politische Mehrheit für eine Wahlrechtsreform in BW. Das Ergebnis überzeugt nicht, kommentiert Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Mehr Demokratie wagen - davon ist mehr als 50 Jahre nach den legendären Worten von Willy Brandt im parlamentarischen Selbstversorgungsbetrieb nicht viel übrig geblieben. Fünf Jahre lang hat die CDU eine Reform des Wahlrechts in Baden-Württemberg erfolgreich verhindert. Was gestern für die CDU noch undenkbar war, trägt sie jetzt mit: die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Eine gute Sache, um junge Menschen frühzeitig in politische Entscheidungen einzubinden und sie mitwirken zu lassen.

Durchsichtiges Manöver der CDU

Warum aber wagt die CDU diesen Schritt zu mehr Demokratie erst nach ihrer Wahlschlappe als noch kleinerer Juniorpartner von Grünen-Ministerpräsident Kretschmann? Ein allzu durchsichtiges Manöver, um in der Regierung bleiben zu können. Doch auch Grüne und SPD agieren halbherzig, wenn sie ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht wie im Bund einführen wollen. Zu was das führt, kann jeder im aufgeblähten Bundestag sehen.

Die prozentualen Abstände zwischen einst großen und kleinen Parteien werden immer geringer. Daher gibt es immer mehr Überhang- und Ausgleichsmandate und der Bundestag wächst und wächst. Diese Gefahr droht auch dem Landtag von Baden-Württemberg. Statt 120 Abgeordneten sitzen dort inzwischen 154 Parlamentarier - und mit dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht dürften es noch mehr werden.

Zahl der Wahlkreise muss deutlicher reduziert werden

Um das zu verhindern, könnte man die Zahl der Wahlkreise deutlich reduzieren. 60 statt 70 schlägt die FDP vor, warum nicht gleich 50? Weniger Wahlkreise bedeuten allerdings weniger Abgeordnete und darauf wollen sich die Parteien dann lieber doch nicht einlassen. Schade. Chance vertan. Weniger Selbstversorgungsmentalität wäre mehr ehrliche Politik. Doch von mehr Demokratie wagen ist heute ohnehin keine Rede mehr. Der Satz von Willy Brandt stammt aus dem Jahr 1969.