Nach Bundestagswahl: Parteien müssen jetzt Wahlplakate aufräumen

Jetzt geht es den Wahl-Plakaten an den Kragen. Für das Aufräumen sind die Parteien selbst verantwortlich. Und die Gemeinden setzen klare Fristen. In höchstens zwei Wochen müssen alle Wahlkampf-Spuren beseitigt sein. Doch was passiert eigentlich mit der Werbe-Flut?