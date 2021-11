7,7 Millionen Wahlberechtigte für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl am 26. September dürfen aus Baden-Württemberg über 7,7 Millionen Menschen teilnehmen. Darunter befinden sich knapp 400.000 Erstwähler, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Jeder fünfte Wahlberechtigte ist mindestens 70 Jahre alt. Frauen haben bei dieser Wahl in Baden-Württemberg mehr Stimmen: Unter den Wahlberechtigten sind fast 4 Millionen weiblich und 3,7 Millionen männlich. Grundlage der Zahlen ist eine Schätzung des Statistischen Landesamtes auf Basis der Fortschreibung des Zensus von 2011. Historisch ist die Zahl der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg immer weiter gewachsen. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 gibt es diesmal aber den Angaben zufolge keine nennenswerte Veränderung. Zuletzt lag die Wahlbeteiligung 2017 bei 78,3 Prozent.