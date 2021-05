per Mail teilen

Stabübergabe vom Alten an den Neuen. Der frisch gewählte Manuel Hagel übernimmt den Fraktionsvorsitz der CDU von Wolfgang Reinhart. Hagel ist mit seinen 33 Jahren der jüngste CDU-Fraktionschef aller Zeiten im Stuttgarter Landtag. 40 der Abgeordnete stimmten für, zwei gegen ihn. Mit Hagel will sich die CDU in Baden-Württemberg jünger und dynamischer aufstellen als zuvor.