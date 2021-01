In Thüringen wird die Landtagswahl wegen den Folgen der Coronavirus-Pandemie um mehrere Monate verschoben. In Baden-Württemberg will man indes nicht vom Wahltermin am 14. März abrücken - trotz erster Bedenken.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat nach der Verschiebung der Thüringer Landtagswahl wegen Corona eine ähnliche Maßnahme in Baden-Württemberg ausgeschlossen. "Das ist kein Thema bei uns. Die Landtagswahl am 14. März 2021 findet statt", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Demokratie sei auch in der Pandemie voll handlungs- und entscheidungsfähig. "Sicherlich wird bei unserer Landtagswahl die Briefwahl sehr viel stärker genutzt werden. Doch genau dafür haben wir ja auch die Möglichkeit zur Briefwahl", erklärte Strobl. Er verwies darauf, dass in Baden-Württemberg 2020 dutzende Bürgermeisterwahlen stattgefunden hätten - immer unter Einhaltung des Gesundheits- und Infektionsschutzes. Oberbürgermeister regt Debatte um Verschiebung an Eine andere Meinung vertritt der Oberbürgermeister von Schwäbisch-Hall, Hermann-Josef Pelgrim (SPD). Er forderte eine Debatte über die Verschiebung des Termins der Landtagswahl in diesem Jahr. Die Vorbereitung der Wahl unter Pandemiebedingungen bekämen die Städte zwar hin, so Pelgrim dem SWR. Er sehe aber große Probleme für den Wahlkampf. Es gebe weniger Möglichkeiten die Kandidaten kennenzulernen und sich ein Bild von ihnen zu machen. Der Wahlkampf beschränke sich weitestgehend auf das Internet. Am Donnerstag hatten sich in Thüringen die Spitzen von Linke, SPD, Grünen und CDU geeinigt, die außerplanmäßige Wahl vom 25. April wegen der Corona-Krise zu verschieben. Das Parlament in Erfurt soll zusammen mit dem Bundestag am 26. September gewählt werden