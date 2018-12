Kurz vor Weihnachten herrscht auf dem Heilbronner Bundesgartenschaugelände Hochbetrieb. Am Montag wurde die BUGA mit einem Umweltsiegel der Europäischen Union ausgezeichnet und am Dienstagnachmittag hat dort der Bau eines Pavillons begonnen, in dem sich das Handwerk der Region Heilbronn-Franken präsentieren will. mehr...