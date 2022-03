Verkehrsverbund Stuttgart: Geflüchtete aus Ukraine dürfen kostenlos Bus und Bahn fahren

Der Verkehrsverbund der Region Stuttgart (VVS) lässt ab sofort geflüchtete Menschen kostenlos mit Bussen und Bahnen fahren. Die Regelung gilt zunächst bis Ende März, werde aber bei Bedarf an die Lage angepasst, erklärte der VVS am Mittwoch in einer Mitteilung. Er setzt damit eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen um. Viele andere Verbünde bundesweit und die Deutsche Bahn lassen ebenfalls Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind, kostenlos mitfahren. So sollen diese ohne Hürden zu ihren Unterkünften oder Verwandten kommen. Vorweisen müssen die Geflüchteten nur ein gültiges ukrainisches Ausweisdokument, also einen Pass oder Personalausweis.