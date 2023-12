Sollte es ein generelles Böllerverbot geben?

per Mail teilen

In anderen Ländern ist es schon längst üblich, in Deutschland wird es jedes Jahr aufs neue heiß diskutiert: das Verbot von privatem Abfeuern von Feuerwerk und Böllern. 2020 und 2021 war es wegen der Corona-Pandemie verboten, im vergangenen Jahr dann wieder erlaubt. Doch einige Städte in Baden-Württemberg haben für dieses Jahr auch ein Verbot von Feuerwerk verhängt. Wie sehr ihr das? Sollte es ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk geben und die Städte sollten stattdessen große, organisierte Feuerwerkshows veranstalten? Oder sagt ihr, jeder und jede sollte selbst Feuerwerk veranstalten dürfen?

Die Abstimmung ist bereits beendet.