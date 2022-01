Weitere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung bei der Polizei

Bei der baden-württembergischen Polizei gibt es erneut Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen einen Ausbilder an der Landespolizeischule Böblingen. Grundlage ist der anonyme Brief einer Polizistin an Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Darin beschuldigt die Schreiberin den Ausbilder, Polizeischülerinnen sexuell bedrängt zu haben. Derzeit laufen bereits in einem ähnlichen Fall Ermittlungen gegen einen hochrangigen Polizisten im Land.