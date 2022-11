per Mail teilen

Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg sollen bei großen Einsätzen wie Fußballspielen künftig individuell gekennzeichnet werden. Die SC Freiburg-Fan-Initiative "Unsere Kurve" begrüßt den Gesetzesentwurf der Landesregierung. In Freiburg habe es vor Jahren mal einen konkreten Fall gegeben, da hätte eine Kennzeichnungspflicht der Polizei was gebracht, berichtet die Vorsitzende Helen Breit.