Die Kirchenmitglieder der Evangelischen Landeskirche in Baden können Vorschläge machen, wer Nachfolger oder Nachfolgerin des bisherigen Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh werden soll. Von 5. Mai bis 4. Juni könnten mögliche Kandidatinnen und Kandidaten benannt werden, teilte die Evangelische Landeskirche am Freitag in Karlsruhe mit. Dieses Verfahren sei innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) einmalig, hieß es. Anschließend werde die Bischofswahlkommission eine Liste geeigneter Frauen und Männer für das Amt erstellen, sagte Axel Wermke, Präsident der Landessynode. Bis Ende September sollen mindestens zwei Personen öffentlich vorgeschlagen werden, die sich dann in Gottesdiensten der Allgemeinheit vorstellen. Die Wahl selbst soll Mitte Dezember stattfinden. Amtsinhaber Cornelius-Bundschuh wird voraussichtlich im April 2022 verabschiedet. Möglicherweise könnte am selben Tag auch die Einführung der neuen Bischöfin oder des neuen Bischofs stattfinden.