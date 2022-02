BW-Sozialminister Lucha hält an Teil-Impfpflicht fest

per Mail teilen

Laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen vorerst nicht kommen. Im Interview mit dem SWR kündigte der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) an, dass Baden-Württemberg an der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht festhalten werde.