per Mail teilen

Schnee, Chaos auf den Straßen, aber auch Freude bei Kindern und Ausflüglern - beinahe ganz Baden-Württemberg ist in Weiß getaucht. Es soll so weitergehen, erst am Sonntag ändert sich wohl das Wetter.

Die Nacht auf Freitag werden viele Auto- und Lkw-Fahrer so schnell nicht vergessen, wenn sie auf den Straßen Baden-Württembergs unterwegs waren. Schneefall ohne Ende, Glatteis, folglich Chaos auf den Straßen und Schienen - in vielen Regionen des Landes herrschte Ausnahmezustand.

Chaos auf den Straßen Baden-Württembergs

In der Region um Freiburg im Breisgau etwa wurden Straßen gesperrt, Bäume stürzten auf Fahrbahnen und Autos blieben stecken. Auf mehreren Bundesstraßen in Baden-Württemberg steckten viele Lastwagen die ganze Nacht fest. Nahe Wittlingen bei Lörrach wurde eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, von einem umstürzenden Baum getroffen, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Die 72-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Es soll erst einmal weiter schneien

Und auch am Wochenende kann vorerst keine Entwarnung gegeben werden. So haben Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für die Bundesländer weiterhin winterliches Wetter prognostiziert - mit Werten um den Gefrierpunkt und nachts deutlich darunter; teils mit Sonne, teils mit Schnee. Auch vor Glätte wird weiter gewarnt. Besonders im Süden Deutschlands soll es wieder viel Schnee geben.

Minister rät zur Vorsicht

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wies am Freitag auf die Gefahr auf den Straßen hin. Er empfahl, nicht von der Bahn aufs Auto umzusteigen. "Denn auf den Straßen ist das Fortkommen mindestens ebenso schwierig wie mit der Bahn", so Hermann. "Informieren Sie sich aktuell, bleiben Sie zu Hause und arbeiten Sie wenn möglich von dort aus."

Hohe Lawinengefahr

Weiterhin herrschen auch in den Bergen heikle Bedingungen, teilweise besteht Lawinengefahr - so beispielsweise auch Im Schwarzwald. In weiten Teilen der bayerischen Alpen ist die Lawinengefahr inzwischen auf die zweithöchste Warnstufe gestiegen. "Die Situation bleibt angespannt", betonte der Lawinenwarndienst Bayern.

Die Temperaturen bewegen sich in Baden-Württemberg vorerst weiter um den Gefrierpunkt. Erst im Lauf des Sonntags soll es von Westen her eine leichte Erwärmung geben, so die Meteorologen vom DWD. Die Quecksilber-Säule dürfte dann Montag auf etwa vier Grad steigen.

Ausflügler sollen auf die Tiere achten

Einen Appell richteten am Freitag die Förster und Ranger an die Spaziergänger, Radfahrer und Wintersportler. Diese sollen bei ihren Ausflügen im Naturpark Schönbuch oder im Nationalpark Schwarzwald unbedingt auf den Wegen bleiben, um die Winterruhe der Tiere nicht zu stören. Abgesperrte Winterruhezonen dürften deshalb nicht betreten werden.