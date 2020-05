Flughäfen in Baden-Württemberg bereiten sich auf normalen Flugbetrieb vor

Nach dem Stillstand der vergangenen Wochen an den Flughäfen in Baden-Württemberg gehen die Betreiber davon aus, dass schon bald wieder ein normaler Flugbetrieb stattfinden wird. In Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen bis jetzt jedoch unterschiedlich umgesetzt worden.

Dauer 2:10 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW