In Flüchtlingsunterkünften geht es eng zu. Unter diesen Bedingungen breiten sich Corona-Infektion schnell aus. Trotzdem stehen viele Flüchtlinge einer Impfung skeptisch gegenüber.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Baden-Württemberg 190 Ausbrüche von Covid-19 in Flüchtlingsunterkünften. Stuttgart verzeichnete zuletzt in rund einem Dutzend Unterkünften Covid-19-Infektionen. An diesem Wochenende startet eine besondere Impfaktion: Mobile Teams werden die Stuttgarter Flüchtlingsunterkünfte anfahren - insgesamt 24 Einrichtungen sind es.

Höchstens die Hälfte der Geflüchteten will sich impfen lassen

Katja Demele vom Sozialdienst für Flüchtlinge im internationalen Beratungszentrum der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart ist erleichtert, dass die Unterkunft, die sie betreut, dann auch an der Reihe ist. Im SWR-Interview sagte sie: "Ich freue mich sehr, dass die Geflüchteten jetzt geimpft werden. Aber ich bin natürlich auch nervös, ob das alles gut klappt."

Eine gewisse Unsicherheit bleibt, denn der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat vor einigen Tagen eine Umfrage unter den Landkreisen gestartet. In ersten Rückmeldungen schätzen die Landkreise die Impfbereitschaft auf 20 bis 50 Prozent.

Die "Landesschau Baden-Württemberg" berichtete im Februar über die Arbeit der mobilen Impfteams im Land:

Stadt Stuttgart setzt auf Aufklärung

Ein Grund dafür ist, dass die Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca viele Flüchtlinge verunsichert hat. Einige sind der irrigen Annahme, eine Impfung im Ramadan könne das Fasten unterbrechen. Andere erreichen zahlreiche Falschinformationen durch die Sozialen Medien. Das weiß auch die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann. Sie erzählte im SWR: "Es gibt Gerüchte, die lassen sich schwer aus der Welt bringen. Zum Beispiel, dass geflüchtete Menschen angeblich Versuchskaninchen seien sollen, dass sie zum Beispiel geimpft und dann abgeschoben werden." Solche Gerüchte versuche die Stadt Stuttgart durch gute Aufklärung auszuräumen.

Geimpfte Menschen übernehmen Vorbildfunktion

Sußmann setzt dabei auf Informationen in den Herkunftssprachen der Geflüchteten. Vor allem setzt sie auf Vorbilder von Flüchtlingen, die sich bereits impfen ließen, auf sogenannte Testimonials, und auf die persönliche Ansprache vor Ort in den Unterkünften. So wie Katja Demele. In ihrer Stuttgarter Flüchtlingsunterkunft hat sich ein Drittel der Impfberechtigten bereits heute für eine Impfung entschieden.

Sozialarbeiterin blickt zuversichtlich in die Zukunft

Geholfen haben dabei Einzelgespräche, so Demele: "Wir hatten schon im Vorfeld bei allen Gelegenheiten mit den Geflüchteten auch über das Thema Impfen geredet. Da war die Abwehr am Anfang noch sehr groß. Manche haben sich dann noch umstimmen lassen." Für andere sei es beruhigend gewesen zu hören, dass die Sozialpädagogin selbst schon geimpft ist.

Bei vielen Geflüchteten sei die Unsicherheit aber noch sehr groß. Demele bleibt trotz allem zuversichtlich. Mit der Zeit, meinte sie, werde sich der eine oder andere doch noch impfen lassen, "wenn noch mehr Erfahrungswerte vorliegen".