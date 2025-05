Das Dokudrama zum Gerichtsverfahren gegen die Führung der ersten Generation der RAF wird am Montagabend in Stuttgart gezeigt. Fast der gesamte Cast wird vor Ort sein.

Zum Preview des Dokudramas "Stammheim - Zeit des Terrors" kommen am Montag Schauspielerinnen und Schauspieler Henning Flüsloh, Tatiana Nekrasov und Moritz Führmann, Regisseur Niki Stein und RAF-Experte Stefan Aust ins Metropol-Kino in Stuttgart. Der Film ist ab Samstag in der ARD-Mediathek verfügbar und läuft am kommenden Montag um 20:15 Uhr im Ersten im Fernsehen.

Gerichtsprozess der Superlative

Vor 50 Jahren begann in Stuttgart-Stammheim ein Gerichtsverfahren der Superlative gegen die Führung der ersten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF). Es war ein Gerichtsverfahren der Superlative: Zahllose Tonbänder, 15.000 Seiten mit Wortprotokollen und seltenes Archivmaterial machen den Prozess auch zu dem am besten dokumentierten in der Geschichte. Durch den Prozess wurde Stammheim zum identitätsstiftenden Ort der RAF.

Das Dokudrama rekonstruiert die Lebenswelt von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und Ulrike Meinhof im siebten Stock der JVA Stammheim. Der Film zeigt das Geschehen auf der öffentlichen Bühne im benachbarten Gerichtssaal sowie vom Untersuchungsausschuss aus dem Jahr 1977/78. Dort wurden die Ereignisse im Zellentrakt der JVA bis zur "Todesnacht in Stammheim" aufgearbeitet.