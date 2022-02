per Mail teilen

In Deutschland leben viele Ukrainer. Sie haben auch eigene Kirchengemeinden, beispielsweise in Stuttgart oder Frankfurt, die der ukrainisch-orthodoxen Kirche angehören. Angesichts der Konflikts mit Russland machen sich viele der Exilanten Sorgen um die, die in der Ukraine geblieben sind, berichtet der Priester Petro Bokanov aus Mannheim. Sie trauen dem russischen Präsidenten nicht, sondern befürchten ein Ende des Minsker Abkommens.