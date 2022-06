In einer Schule in Esslingen ist es während der Ferienbetreuung am Freitagmorgen zu einer Gewalttat gekommen. Ein Mann griff mit einem Küchenmesser bewaffnet ein siebenjähriges Mädchen und eine 61 Jahre alte Betreuerin an. Beide erlitten Schnittverletzungen. Der Täter flüchtete. Bernice Tshimanga beobachtete die Lage vor Ort für SWR Aktuell.