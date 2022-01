Corona-Regeln in BW: Bald auch im Einzelhandel keine 2G-Regel mehr?

per Mail teilen

Ein Student aus Freiburg hat vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gegen die 2G-Regel an den Universitäten im Land geklagt und Recht bekommen. In der kommenden Woche könnte auch im Einzelhandel die 2G-Regel gekippt werden. Dann hätten nicht mehr nur Geimpfte und Genesene Zutritt.