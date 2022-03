Messehallen für ukrainische Geflüchtete in BW geöffnet

In Baden-Württemberg kommen immer mehr ukrainische Flüchtlinge an. Um die Menschen unterbringen zu können, stehen seit Montag Messehallen in Karlsruhe und Stuttgart bereit. Am vergangenen Donnerstag seien für Baden-Württemberg weit mehr als 2.000 Menschen angekündigt worden. "Am Ende kamen etwa 200", sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU). Sie kritisiert die Bundesregierung, die angekündigt habe, die Verteilung der Geflüchteten übernehmen zu wollen. Es fehle Planungssicherheit.