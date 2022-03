Mehr als 1.300 Tiere im vergangenen Jahr durch Polizisten getötet

per Mail teilen

Fast vier Mal täglich wurde 2021 in Baden-Württemberg im Schnitt ein Tier durch die Polizei getötet - sei es, weil es gefährlich, krank oder verletzt war. Das Innenministerium verzeichnete für das vergangene Jahr 1.365 solcher Fälle, wie die Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart erfuhr. 2020 waren es 1.174 Fälle. Auch in den Jahren 2019 (1.215 Fälle) und 2018 (1.139) lag die Zahl unter dem aktuellen Stand. Viel seltener kommt die Schusswaffe gegen Menschen zum Einsatz. Acht Mal schossen Einsatzkräfte der Polizei im Jahr 2021 auf Menschen, vier davon wurden verletzt, einer kam ums Leben. 2020 schoss die Polizei 13 Mal auf Menschen, drei starben, acht wurden verletzt. Der Schusswaffengebrauch durch die Polizei sei nur innerhalb der engen Grenzen des Polizeigesetzes zulässig und dürfe nur als Ultima Ratio zur Anwendung kommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.