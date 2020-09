Seit Schulbeginn sind zahlreiche Schulkinder Tag für Tag der gleichen Prozedur ausgesetzt: Dichtes Gedränge in Zeiten des Coronavirus sorgt für Frust. Besserung ist in Sicht, doch über die Umsetzung diskutieren die Verantwortlichen.

Die Landesregierung hatte zum Beginn des neuen Schuljahres vor rund einer Woche ein Förderprogramm zur Finanzierung zusätzlicher Busse auf den Weg gebracht. Das Geld für Zusatzbusse gibt es demnach nur, wenn momentan alle Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze belegt sind. Zwar fließen die Zahlungen noch nicht, die Anträge dazu soll man aber bereits innerhalb der nächsten Wochen stellen können.

Bilder, wie hier in Mainz, sind seit Schuljahresbeginn auch an vielen Haltestellen in Baden-Württemberg an der Tagesordnung. dpa Bildfunk picture alliance/Andreas Arnold/dpa

Für Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist das Thema nicht neu. Dass viele Verkehrsbetriebe über fehlende Busse oder fehlende Busfahrer klagen, sei schon lange klar gewesen, so der Grünen-Politiker im SWR. Die Kommunen hätten früher reagieren müssen. "Wir haben das Problem kommen sehen. Aus diesem Grund hat das Land zusätzlich zehn Millionen Euro angeboten, so dass die Kommunen und Landkreise, die für die Schülerbeförderung zuständig sind, bestellen können", so Hermann weiter.

Konnte man Problem frühzeitig erkennen?

Die Zusatzkosten trage damit zu 80 Prozent das Land. Den Rest müssten die Kommunen selbst finanzieren. "Wir haben frühzeitig gesagt: Wir werden ein solches Programm machen und ihr werdet es brauchen, aber ihr müsst es organisieren", kritisierte er die Verantwortlichen. Es mache demnach keinen Sinn, zwei Schulbusse hinzustellen, den ersten brechend voll zu machen und der zweite sei dann leer, weil man es nicht steuere.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner war im Linienbus unterwegs, der täglich rund 100 Schüler von Amtzell nach Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) zur Schule bringt.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Landkreistages Nathalie Münz berichtet auf SWR-Nachfrage von Einzelfällen, wo bereits Beschwerden eingegangen seien. Hier werde mit den örtlichen Verkehrsunternehmen besprochen, inwieweit man eine Zusatzfahrt einsetzen könne. "Es ist nicht Sinn der Sache, und so läuft es in der Praxis auch nicht, dass der Bus dann fünf Minuten später fährt", so Münz. Der Bus müsse dann natürlich zeitgleich fahren.

Von eher strukturellen Problemen spricht der Landeselternbeirat (LEB). "Chaotisch gelaufen ist die Beförderung der Kinder", sagte der LEB-Vorsitzende Michael Mittelstaedt anlässlich des Schulstarts vergangene Woche. "Die Kinder werden immer noch wie Ölsardinen transportiert. Da fühlt sich keiner richtig wohl." Auch die Landesgruppe der Initiative "Familien in der Krise" berichtete von zahlreichen Erlebnisberichten besorgter Eltern, wonach deren Kinder dicht an dicht in Busse gedrängt gewesen seien. Auch seien manche Bahnen in den Stoßzeiten ausgefallen.

Geld für Zusatzbusse vorerst bis Herbst

Das Geld für die Zusatzbusse soll erst einmal bis zum Herbst fließen. Baden-Württembergs Verkehrsminister betonte, für eine Verlängerung zu kämpfen, wenn das System funktioniere und weiter notwendig sei. "Wenn es die Kommunen oder Unternehmen aber nicht gesteuert bekommen, werden wir das auch nicht weiter machen", so Hermann.

Ende November, wenn das Wetter schlechter wird, würden noch mehr Fahrgäste den Nahverkehr nutzen, so der Geschäftsführer des Donau-Iller-Nahverkehrverbunds (DING), Thomas Mügge. Es werde dann noch voller und enger in Bussen und Bahnen, inklusive einer höheren Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) teilte auf SWR-Anfrage mit, es würden derzeit Informationen über die Situation im Personennahverkehr gesammelt und Zählungen durchgeführt, um eventuell gegenzusteuern.

Als Coronavirus-Hotspots sieht Hermann Schulbusse aber nicht. Es gebe keine entsprechenden Fälle. Vielmehr seien Partys das Problem, so der Grünen-Politiker.