Am Volkstrauertag wird der Menschen gedacht, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben. Zugleich soll der Gedenktag Mahnung dafür sein, den Frieden zu erhalten.

Auch in Baden-Württemberg wurde am Sonntag der Opfer gedacht. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz gab es am Nachmittag eine Gedenkstunde. Die Feierstunde wurde vom baden-württembergischen Landesverband im Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge veranstaltet. Unter den Gästen war auch Justizminister Guido Wolf (CDU). Der ehemalige Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD) hielt die Gedenkrede.

Außerdem veranstalteten viele Kommunen Gottesdienste und Trauerzüge. Am Mahnmal auf der Aalener Schillerhöhe (Ostalbkreis) wurde am Sonntagmittag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. In Reutlingen nutzen elf evangelische Kirchengemeinden den Volkstrauertag, um auf das Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer aufmerksam zu machen. Die Aktion mit dem Motto "Niemand darf ertrinken" sei bewusst auf diesen Tag gelegt worden.

Pfarrer Michael Dullstein hat in seiner Gemeinde Hohbuch eine Rettungsweste an einer Fahnenstange auf Halbmast gehisst. SWR

Opfergedenken über die beiden Weltkriege hinaus

Der Volkstrauertag am 17. November gilt dem Gedenken der Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Neben den zahllosen Toten der beiden Weltkriege wird auch an die Opfer von Kriegen und Konflikten nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute gedacht. Zugleich ist der Volkstrauertag traditionell ein Tag des Innehaltens und der Mahnung zum Frieden.