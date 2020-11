Volkstrauertag in Breisach am Rhein

Der Volkstrauertrag ist dem Gedenken der Opfer von Krieg und Terror gewidmet. Wie so häufig während der Corona-Pandemie wurde überwiegend virtuell gedacht. Nicht so in Breisach am Rhein.