Die Vogtsbauernhöfe in Gutach im Schwarzwald

Bis zu 200.000 Besucher besuchen die Vogtsbauernhöfe in Gutach (Ortenaukreis) in guten Jahren. Doch wegen der Corona-Krise ging es bei der Wiedereröffnung am Dienstag eher beschaulich zu.

Dauer 1:53 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Das älteste Freilichtmuseum im Land öffnet wieder