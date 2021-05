Die Gefahr einer Vogelgrippe-Ausbreitung in Baden-Württemberg ist noch nicht gebannt. Das Virus sei nach einem Ausbruch im französischen Illkirch-Graffenstaden (Département Bas-Rhin) bei Straßburg auch auf deutscher Seite in Kehl festgestellt worden, teilten Ortenaukreis und Landwirtschaftsministerium mit. Vermutet wird eine Ansteckung über Wildvögel. Diese Gefahr bestehe weiter, so das Landwirtschaftsministerium. Deshalb gelten für Geflügelbetriebe strenge Regeln. Betroffen sei eine Hobby-Haltung mit rund 200 Tieren, teilte das Ministerium mit. Ende März war die als Vogelgrippe bekannte Geflügelpest über einen Betrieb aus der Nähe von Paderborn in Nordrhein-Westfalen auch nach Baden-Württemberg gelangt. Agrarminister Hauk gibt aber inzwischen weitgehend Entwarnung. "Bisher gibt es keine epidemiologischen Erkenntnisse, dass die Seuche von den Haltungen, in welche infizierte Tiere zugekauft wurden, auf weitere Haltungen übertragen wurde", teilte sein Ministerium auf Anfrage mit.