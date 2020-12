Die Vogelgrippe hat nun auch Baden-Württemberg erreicht: Bei einem Wildvogel im Schwarzwald-Baar-Kreis ist das Virus nachgewiesen worden. Für Menschen ist es ungefährlich - für Tiere meist tödlich.

Bei einem Wildvogel in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Ein schwer erkrankter Mäusebussard sei bei einem Weiher gefunden worden, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart am Freitag mit. Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts und des Chemischen Veterinäruntersuchungsamts Freiburg hätten den Befund des Influenzavirus bestätigt.

Ministerium rechnet mir weiterer Verbreitung

Das Landwirtschaftsministerium schätzt das Risiko als hoch ein, dass sich die Geflügelpest unter Wildvögeln weiter verbreiten wird. Die Behörden der Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen würden aus diesem Grund am Montag eine Allgemeinverfügung bekanntgeben, die das weitere Vorgehen regele, hieß es. Das Virus wird über den direkten Kontakt von Tier zu Tier übertragen. Zugvögel, insbesondere wildlebende Wasservögel sind häufig Überträger der Krankheit, mit der sich auch Nutztiere infizieren können.

Für Vogelhalter gelte es, den Kontakt ihrer Tiere mit Wildvögeln durch einen Stall oder andere Schutzeinrichtungen zu verhindern. Wer einen kranken oder verendeten Wildvogel findet, soll diesen nicht anfassen oder von der Fundstelle wegbringen, sondern den zuständigen Veterinärbehörden bei den Landratsämtern oder Bürgermeisterämtern der Stadtkreise melden.

Millionenschaden bei letzter Vogelgrippe-Epidemie

Die Geflügelpest wird bereits seit einigen Wochen vermehrt in Europa und auch Deutschland nachgewiesen - zunächst vor allem in Norddeutschland, mittlerweile aber auch in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Betroffen sind hauptsächlich Wildvögel und vereinzelt Geflügel an der Nord- und Ostseeküste. Sobald die Vogelgrippe auf einem Betrieb ausbricht, müssen alle Tiere getötet werden. Weil das Virus in diesem Jahr besonders aggressiv ist, sind die großen Bestände in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits betroffen. Bei der letzten Vogelgrippe-Epidemie 2016/17 mussten 1,2 Millionen Vögel getötet werden. Der wirtschaftliche Schaden belief sich damals auf 16 Millionen Euro.