Landwirtschaftsminister Hauk warnt vor der Vogelgrippe

Nach den ersten Fällen der Geflügelpest in Norddeutschland und Bayern ruft Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) Züchterinnen und Züchter dazu auf vorzusorgen und die Bestände zu schützen, um einen Seuchenausbruch zu verhindern. "Seit Mitte Oktober 2021 häufen sich Meldungen über Geflügelpestausbrüche bei Wildvögeln in Deutschland und Europa. Diese könnten Vorboten eines größeren Seuchengeschehens in den kommenden Wochen und Monaten sein", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Stuttgart. Bislang sei aber noch kein Ausbruch in Baden-Württemberg bekannt. Geflügelhalterinnen und -halter könnten das Risiko von Seuchen durch geeignete Maßnahmen wie Zäune, Dächer, Netze oder Desinfektion mindern. Dazu seien sie laut EU-Tiergesundheitsrecht sogar verpflichtet. Hauk bat außerdem, sich mit den Veterinärbehörden abzustimmen, um die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Die auch als Vogelgrippe bekannte Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Bei Hühnern und Puten werden nach Angaben des Ministeriums die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet - bis zu 100 Prozent.