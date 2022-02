Vogelgrippe breitet sich in Baden-Württemberg aus

Die Zahl nachgewiesener Fälle der hochansteckenden Vogelgrippe in Baden-Württemberg nimmt zu. Zwei tote Graugänse im Naturschutzbereich des Bucher Stausees zwischen Ellwangen und Aalen (beide Ostalbkreis) wurden gefunden, bei einer bestätigte sich der Verdacht der Vogelgrippe. Seit November seien nun insgesamt 16 Fälle bestätigt worden, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums am Mittwoch in Stuttgart. Anfang Februar waren es noch 14. Dabei handele es sich um lokal begrenzte Geschehen: im Schwarzwald-Baar-Kreis, in der Rhein-Neckar-Region sowie in Karlsruhe und im Ostalbkreis. Hausgeflügelbestände seien bislang nicht betroffen. Im Ostalbkreis wurde eine Stallpflicht zum Schutz des Hausgeflügels im Umkreis von einem Kilometer angeordnet. Die Vogelgrippe ist Expertinnen und Experten zufolge für Menschen ungefährlich.