Seit Dienstag ist bekannt: Beim EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion dürfen mehr als 60.000 Menschen im Publikum mitfiebern. Der Ulmer Virologe Thomas Mertens sieht das kritisch.

Der Ulmer Virologe und Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, betrachtet die Zuschauermassen bei den Spielen der Fußball-Europameisterschaft als großes Risiko für die Ausbreitung des Coronavirus. "Das halte ich aus epidemiologischer Sicht für nicht gut", sagte Mertens der "Schwäbischen Zeitung" (Donnerstag).

Auch die Finalspiele der EM ausgerechnet in London seien vor allem wegen der gefährlichen Delta-Variante "keine gute Idee", sagte Mertens. Er rät, den Reiseverkehr nach London zum Spiel stark zurückzufahren und zu kontrollieren. Das gelte insbesondere auch bei einer Rückkehr nach Deutschland.

Zuschauermassen bei den EM-Spielen stellen nach Ansicht des Ulmer Virologen Thomas Mertens ein großes Risiko in der Pandemie-Bekämpfung dar. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld | Archivbild

Uefa erhöht Zuschauerzahlen ab EM-Halbfinale

Ab dem EM-Halbfinale (6./7. Juli) sind im Wembley-Stadion 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Die britische Regierung und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten sich am Dienstag darauf geeinigt. Bislang war die Zahl auf 40.000 Fans im Stadion begrenzt worden. In den Gruppenspielen waren nur rund 20.000 Fans zugelassen. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten. Das DFB-Team spielt bereits am kommenden Dienstag im Achtelfinale in London gegen die englische Nationalmannschaft. Am Mittwochabend ist das deutsche Team mit einem Unentschieden gegen Ungarn in das Achtelfinale eingezogen.

Mehrheit der Deutschen lehnen Zuschauermassen ab

Auch mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist gegen die geplante Zulassung von mehr Zuschauerinnen und Zuschauern im Wembley-Stadion. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter 1.623 Personen ab 18 Jahren hervor. Demnach lehnen 57 Prozent der Befragten die Entscheidung ab, die abschließenden drei Partien der EM in London vor jeweils 60.000 Fans auszutragen. 22 Prozent befürworten es, 20 Prozent machen keine Angabe.

Kretschmann kritisiert Verhalten der Stadionbesucher

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuvor das Verhalten der Stadionbesucher bei der Fußball-Europameisterschaft kritisiert. Was er am Montagabend beim Spiel Dänemark gegen Russland gesehen habe, mache ihn fassungslos, sagte der 73-Jährige am Dienstag in Stuttgart. "Ich habe keinen einzigen mit Maske gesehen", erklärte Kretschmann. Die Fans hätten dicht gedrängt gestanden und sich bei Toren auch umarmt.

Die Partie am Montag im Parken Stadion von Kopenhagen hatten 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Russische Fans waren allerdings nicht im Stadion, weil ihnen während der Corona-Pandemie die Einreise nach Dänemark verweigert wurde. Nach dem EM-Heimspiel von Dänemark gegen Belgien am vergangenen Donnerstag wurde bei drei Stadionzuschauern die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke und die Behörde für Patientensicherheit forderten deshalb am Mittwochabend 4.000 Zuschauer aus sechs bestimmten Stadionblöcken auf, einen PCR-Test machen zu lassen. Die Deutsche Presse-Agentur hatte darüber berichtet.