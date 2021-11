Am Limit: Wie medizinisches Personal in Baden-Württemberg die vierte Corona-Welle erlebt

Auch in der vierten Welle der Pandemie laufen die Intensivstationen voll. Wie geht es dem medizinischen Personal, das wieder am Limit arbeitet? Wir haben nachgefragt.

Name und genauer Arbeitsort des medizinischen Personals werden in diesem Stück nicht veröffentlicht, sind der Redaktion aber bekannt. Alle Befragten arbeiten an Einrichtungen im Gesundheitswesen an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg.

Intensivkrankenpflegerin, 42

"Seit über zehn Jahren arbeite ich auf der Intensivstation, aber mit Beginn der Pandemie hat sich die Arbeit verändert. Covid-Patienten sind in der Pflege viel aufwendiger als andere. Die Arbeit ist deutlich intensiver geworden, durch die Schutzmaßnahmen haben sich unsere Abläufe komplett geändert.

Bevor ich ein Zimmer betrete, muss ich meine Schutzausrüstung anlegen. Teilweise stehe ich vier, fünf Stunden in der kompletten Schutzkleidung im eigenen Schweiß. Ich habe Druckstellen im Gesicht vom Mundschutz, von Visier und Schutzbrille.

Die Intensivstationen der baden-württembergischen Kliniken füllen sich immer weiter mit Covid19-Patienten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow

Und die Patienten sind anders krank. Sonst ist es so, dass jemand ein oder zwei Wochen bei uns liegt und es in vielen Fällen einfach positiv ausgeht. Covid-Kranke liegen teilweise vier Wochen, sechs Wochen bei uns. Sie sind die ganze Zeit über kritisch krank und viele versterben.

Wenn ich an die ganzen Schicksale denke, die ich in den ersten drei Wellen erlebt habe - und wie wir uns gefreut haben, als es mit der Impfung endlich eine Schutzmöglichkeit gab, dann ist die aktuelle Situation erstmal ernüchternd.

Bei uns auf Station sind 90 Prozent der Covid-Patienten ungeimpft. Das macht einfach unzufrieden und traurig. Du denkst dir: Derjenige müsste gar nicht hier liegen in dieser Schwere, wenn er geimpft gewesen wäre.

Wenn ich einen Patienten habe, der selbst auf der Intensivstation noch leugnet, dass es Corona gibt, dass er Covid hat - da bin ich dann einfach nicht mehr freundlich.

Ich versuche, professionell zu handeln. Ich sage mir: Derjenige ist jetzt im Moment krank und ich möchte ihn trotzdem unterstützen. Aber es ist auch eine gewisse Wut dabei, ein gewisses Unverständnis.

In einer großen Teamsitzung haben wir von den aktuellsten Prognosen für die Intensivstationen erfahren. Da waren die Kolleginnen und Kollegen einfach nur am Boden zerstört. Es gibt ja verschiedene Rechenmodelle von Unikliniken, mit denen anhand der Infektionszahlen relativ zuverlässig berechnet werden kann, wie viele infizierte Patienten intensivpflichtig werden. Und wenn die letzten Prognosen stimmen: Holla, die Waldfee! Da hofft man, dass jemand einen Rechenfehler gemacht hat.

Versorgen heißt ja auf der Intensivstation: Leben retten. Und wenn wir nicht mehr alle versorgen können, dann bedeutet das einfach, dass Leben nicht gerettet werden können.

Ich habe einfach Angst vor der Situation, in der irgendjemand versterben wird, den man womöglich hätte retten können.

Unsere Personalsituation ist dramatisch. Den Stationsalltag können wir nur durch die Kollegen aus der Leiharbeit aufrechterhalten. Aufgrund des Personalmangels betreut man mehr Patienten.

Habe ich drei Covid-Patienten, die kritisch krank sind, dann geht es in der Schicht darum, dass derjenige überlebt. Ich gebe Medikamente, überwache Patienten. Ist der Kreislauf stabil? Ist die Atmung stabil?

Die Corona-Krise werde auf dem Rücken von Pflege- und Klinikpersonal ausgetragen, sagt etwa Johanna Wenckebach, Leiterin des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht. dpa Bildfunk Picture Alliance

Zwischenmenschliche Sachen fallen hinten runter, weil einfach keine Zeit ist. Aber Pflege ist ja nicht nur das Überleben. Wir wollen ja eigentlich auch dafür sorgen, dass der Patient nach seiner Erkrankung sein Leben wieder so führen kann, wie er es vorher geführt hat.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben gekündigt, gehen noch dieses Jahr oder Anfang 2022. Man ist einfach so demoralisiert.

Ich hatte am Anfang der ersten Welle die Hoffnung, dass wir einfach mal kurz kämpfen - und danach wird es irgendwann besser.

Jetzt sind 18 Monate vergangen und es wird einfach immer schlimmer. Es gibt immer Versprechungen oder hier und da mal eine kleine Bonuszahlung. Aber eigentlich hat sich überhaupt nichts für uns verändert."

Rettungssanitäterin, 34

"Neulich sind wir an einer Demonstration vorbeigefahren. Irgendwas mit Freiheit und gegen das Impfen stand auf den Schildern. Das ärgert einen.

Da fährt man mit dem Rettungswagen im Vollschutz herum, weil man einen Covid-Patienten versorgt hat. Zwei Stunden bis nach Stuttgart, vor Ort waren keine Betten mehr frei. Für Einsätze war ich in der Zeit nicht verfügbar. Den Patienten musste ich regelrecht anpreisen, damit ihn noch eine Intensivstation nimmt.

Und dann stehen die da ohne Maske und demonstrieren für ihre Freiheit. Da denkst du dir: Danke für nichts! Aber ist ja auch nur menschlich, dass einen das ärgert. Am Patienten muss man professionell bleiben, das ist ganz klar.

Ich persönlich frage immer, warum Patienten nicht geimpft sind, wenn es die Situation zulässt. Einfach weil es mich interessiert. Extremfälle, die auch dann noch von ihrer bedrohten Freiheit reden, wenn sie keine Luft mehr bekommen, sind sehr selten.

Die meisten drucksen herum und sind auch sehr betroffen. Oder sie sagen etwas wie: Wir sind halt nicht dazu gekommen. Oder: Corona hat mit unserem Leben so wenig zu tun gehabt. Und außerdem habe der Nachbar erzählt, dass die Impfung nicht so gut sei. Und dann habe man es halt gelassen.

Bisher habe ich jeden Patienten in einer Klinik untergebracht. Aber ich denke natürlich manchmal: Was mache ich, wenn alle Notaufnahmen sagen, wir können nicht, wir können nicht?

Vielleicht kann man noch Beatmungsgeräte auf den Gang stellen. Aber um die Patienten dort zu versorgen, gibt es kein Personal. Dann sind wir in einer Situation, in die wir nicht kommen wollen. Da, wo Italien war, als das Militär die Leichen abtransportiert hat. Das schwingt im Hinterkopf mit. Ich glaube, wir kommen langsam an eine Toleranzgrenze. Klar, ich möchte nicht, dass der Staat bestimmen kann, was ich mit meinem Körper mache. Aber wenn es mit Aufklärung und Appellen an die Vernunft nicht funktioniert, muss man vielleicht über eine Impfpflicht reden."

Die Corona-Pandemie traf in Deutschland auf einen seit Jahren bekannten "Pflegenotstand". Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung von 2017 fehlten allein in Allgemeinkrankenhäusern 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck

Intensivkrankenpflegerin, 35

"In den ersten drei Wellen waren wir ausschließlich Corona-Intensivstation. Bisher sind wir noch 'gemischt', aber nur weil wir viele Intensivpatienten aus einer benachbarten Klinik, die kein Corona haben, übernommen haben und die sich halt auch nicht spontan in Luft auflösen. Wir bekommen sie aktuell nicht verlegt, sollen aber wieder mehr Corona-Patienten aufnehmen, weil man in anderen Kliniken auch mit dem Rücken zur Wand steht.

Das Personal ist desillusioniert und von der Motivation, die noch in der ersten Welle zu spüren war, ist nicht mehr viel übrig.

Wir haben starken Personalmangel und die Schichten haben derzeit nichts mehr mit Pflege zu tun, sondern nur noch mit Schadensbegrenzung. Egal wie sehr man sich bemüht, man kann der anfallenden Arbeit nicht mehr gerecht werden. Mit menschenwürdiger Pflege hat das nichts mehr zu tun. Die Versorgung der Patienten leidet sehr.

Dass die Intensivmediziner in Baden-Württemberg zur Impfung aufgerufen haben, ist absolut berechtigt. Es würde so viel unnötiges Leid verhindert werden können.

Wir sind nicht an unseren Grenzen, sondern darüber. Man hat diesen Beruf nicht gelernt, um nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben.

Diesen Herbst sind mir bisher ausschließlich ungeimpfte Corona-Patienten auf der Intensivstation untergekommen. Wie es auf Normalstation ist, kann ich nicht beurteilen.

Die Patienten bekommen die gleiche Pflege und Behandlung, aber ehrliches Mitgefühl kann ich da nicht aufbringen. Es wäre so einfach vermeidbar gewesen.

Aktuelles Beispiel: Ein Impfgegner auf Station, dessen ganze Familie Gleichgesinnte waren oder sind. Alle sind an Corona erkrankt. Ehepartner daran verstorben, die Person selbst liegt noch auf der Intensivstation und kämpft. Und nein, diese Patienten sind nicht Ü80! Wie es den restlichen Familienmitgliedern ergangen ist, weiß ich nicht. Wir haben auch gar keine Zeit mehr dafür, das zu erörtern.

Viele Mitarbeiter, mich eingeschlossen, überlegen diesen eigentlich schönen Beruf zu verlassen. Einige haben es schon getan. Das schafft keiner auf Dauer auszuhalten und bis zur Rente schon gar nicht."

Die Interviews wurden zwischen Mittwoch, 17. und Freitag, 19. November 2021 telefonisch oder per Mail geführt und anschließend zu Protokollen zusammengefasst.