Viel Reibung und deshalb keine Annäherung gab es am Dienstag in Böblingen: Dort ist die vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ergebnislos beendet worden. Für die kommenden Tage kündigte die IG Metall weitere Warnstreiks an. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 17. November geplant.