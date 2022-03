Rund 70.000 Menschen in Baden-Württemberg bereits viermal geimpft

Seit sechs Wochen können sich vulnerable Gruppen in BW zum zweiten Mal boostern lassen. Nun gibt es erste Zahlen, doch die Bedeutung der Impfung ist weiterhin nicht ganz klar.

Gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) können sich vulnerable Gruppen seit sechs Wochen zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Konkret betrifft das Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte in Pflege- und Altenheimen als auch Menschen mit einer Immunschwäche (ab fünf Jahren). Bislang haben von diesem Angebot in Baden-Württemberg rund 70.000 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch gemacht. Allerdings weist Pascal Murmann, Pressesprecher des Landesgesundheitsministeriums, auf SWR-Anfrage auch darauf hin, dass diese Zahl nur eine sehr grobe Schätzung sei. Denn das Robert-Koch-Institut (RKI) erfasst die zweite Booster-Impfung bislang noch nicht.

Für Menschen, die älter als 70 Jahre sind, empfiehlt die STIKO eine vierte Impfung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Pool | Ronny Hartmann

Daher basiert die Zahl der 70.000 doppelt Geboosterten auf Angaben von Impfeinrichtungen des Landes und Hausarztpraxen. Impfungen in Apotheken oder im Betrieb sind darin nicht enthalten. Darüber hinaus ist nicht klar, wie viele Menschen im Land überhaupt zu der nun angesprochenen Gruppe gehören. Damit ist auch die Angabe eines Impffortschrittes in Prozent nicht möglich. Auch kann das Gesundheitsministerium keine Auskunft darüber geben, wer sich genau die vierte Impfung abgeholt hat, da grundsätzlich weder das Alter noch der Beruf vom RKI erfasst werden. "Unser Eindruck ist, dass es sich insbesondere um ältere Menschen über 70 Jahren handelt", sagt Murmann.

Interesse an Doppel-Booster ging schnell zurück

Diese Einschätzung teilt auch Hans Bürger, Vorsitzender der Ravensburger Kreisärzteschaft und Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für den Landkreis Ravensburg. In seiner Hausarztpraxis in Vogt fragten Anfang Februar, als die STIKO ihre Empfehlung abgab, viele ältere Patientinnen und Patienten nach der vierten Impfung. Doch recht schnell sei das Interesse auch wieder abgeklungen.

Für Bürger ist das wenig verwunderlich. "Die Angst vor einer schweren Erkrankung ist deutlich zurückgegangen. Die Menschen haben mitbekommen, dass es kaum noch schwere Verläufe gibt, wenn man dreimal geimpft ist", sagt er. Daher misst Bürger der zweiten Booster-Impfung auch keine so große Bedeutung bei, geht damit auch nicht aktiv auf seine Patientinnen und Patienten zu.

"Ich glaube nicht, dass wir noch einmal die großen Effekte erzielen."

Viel wichtiger ist es dem Hausarzt, dass sich gerade die Menschen ab 60 Jahren, die noch nicht geimpft sind, nun impfen lassen. Sie hätten keinen Schutz gegen einen schweren Verlauf. Damit liegt er genau auf einer Linie mit dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium. "Für uns geht es zunächst vor allem darum, dass die Quote der Auffrischimpfung, also die dritte Impfung beziehungsweise die der vollständigen Impfung, weiter steigt", sagt der Pressesprecher und verweist auf die täglichen Sterbefälle von Ungeimpften in den vulnerablen Gruppen.

Welche Rolle die vierte Impfung bei der Bekämpfung der Pandemie spielen soll, kann Murmann nicht genau sagen: "Das wird nicht zuletzt davon abhängen, wie sich das Virus weiter entwickelt und ob gegebenenfalls weitere Virus-Varianten auftreten." Vielmehr verweist er auf die Entscheidung der STIKO.

Empfehlung zur zweiten Auffrischungsimpfung

Diese hatte am 3. Februar die Empfehlung zur zweiten Auffrischungsimpfung für besonders gesundheitliche gefährdete Gruppen ausgesprochen. Bei ihnen nehme der Schutz nach der ersten Auffrischimpfung gegen Infektionen mit Omikron innerhalb weniger Monate ab. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha hatte noch am gleichen Tag angekündigt, die Empfehlung im Land umsetzen zu wollen. In der Praxis wurde in den folgenden Tagen direkt mit der zweiten Booster-Impfung begonnen.

Ganz konkret sieht die Empfehlung vor, dass Risikogruppen frühestens drei Monate nach dem ersten Booster erneut mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden sollen. Die Beschäftigten in Alten- und Pflegeinrichtungen sollen die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten bekommen, weswegen die Zahl der Vierfach-Geimpften durchaus noch weiter steigen könnte. Das wird so auch im Gesundheitsministerium gesehen. "Auch gibt es Menschen, die den empfohlenen Zeitraum zwischen Dritt- und Viertimpfung noch nicht erreicht haben, sodass diese zwar impfbereit sind, aber noch nicht geimpft werden können", sagt Pressesprecher Murmann. "Aus unserer Sicht können wir jedenfalls sagen, dass alle, die ein Impfangebot - auch für die vierte Impfungen wollen - in Baden-Württemberg eines bekommen. Auch Impfstoff ist ausreichend vorhanden."

Vierte Impfung für alle aktuell nicht sinnvoll

Ob überhaupt, und wenn, ja wann eine zweite Booster-Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger kommt, ist derzeit noch nicht klar. Eine Studie aus Israel ergab, dass eine vierte Impfung für die gesamte Bevölkerung derzeit wenig Sinn macht. Aktuell sind 74 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg zweimal, 56,5 Prozent dreimal geimpft.